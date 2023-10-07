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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Грассхоппер
Ивердон - Грассхоппер: обзор матча 07 октября 2023
Ивердон
07.10.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Грассхоппер
17'
А. Мабиль
68'
А. Мабиль
72'
Д. Бабунски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Грассхоппер
81'
Замена
А. Секо
️️️️
Ц. Вильям Нденг
81'
Замена
М. Шабани
️️️️
А. Мабиль
Замена
М. Клепач
️️️️
А. Махиус
81'
75'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
П. Шурпф
Желтая карточка
Б. Кеспедес
74'
Замена
Р. Азеведо
️️️️
А. Лусиф
73'
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бабунски
Пас отдал
А. Мабиль
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Мабиль
Пас отдал
П. Шурпф
66'
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
Замена
К. Оморуйи
️️️️
К. Лунгойи
64'
Желтая карточка
К. Лунгойи
52'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Мабиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
18
Аймен Махиус
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
37
Меритан Шабани
АП
8
Дион Какури
АП
7
Тео Корбяну
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-2-4
1
Бреза
4
Дель Фабро
6
12
Лусиф
32
Сотье
10
Кеспедес
27
Тасар
18
Махиус
11
Лунгойи
28
23
3-5-2
71
Хаммел
2
Абелс
28
16
Ндика Матам
11
Шурпф
7
Нденг
6
Абраши
11
Мабиль
4
Тоберс
11
Моранди
12
Бабунски
12
Лусиф
17
Азеведо
17
Азеведо
12
Лусиф
11
Лунгойи
9
Оморуйи
9
Оморуйи
11
Лунгойи
18
Махиус
77
Клепач
77
Клепач
18
Махиус
7
Нденг
15
Секо
15
Секо
7
Нденг
11
Мабиль
37
Шабани
37
Шабани
11
Мабиль
11
Шурпф
7
Корбяну
7
Корбяну
11
Шурпф
Остались в запасе
Ивердон
Грассхоппер
22
Kevin Martin
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Ивердон - Грассхоппер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
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