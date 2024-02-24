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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Базель
Ивердон - Базель: обзор матча 24 февраля 2024
Ивердон
24.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Базель
37'
Г. Сигуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Базель
Замена
М. Родригеш
️️️️
А. Махиус
83'
Замена
В. Видакович
️️️️
Б. Кеспедес
82'
Красная карточка
Д. Дель Фабро
79'
69'
Желтая карточка
Д. Шмид
61'
Замена
А. Айети
️️️️
Г. Сигуа
61'
Замена
J. Gauto
️️️️
М. Дрегер
Желтая карточка
К. Лунгойи
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сигуа
Пас отдал
Д. Шмид
30'
Желтая карточка
Г. Сигуа
Замена
К. Лунгойи
️️️️
В. Тасар
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-2-1-3
13
Бернардони
4
Дель Фабро
13
Тижани
6
32
Сотье
10
Кеспедес
27
Тасар
11
Аке
18
Махиус
28
9
Оморуйи
4-3-2-1
1
Хитц
37
Дрегер
37
Баришич
7
Авдуллаху
3
Вуйоз
20
Фрай
31
Шмид
38
Сигуа
8
Какури
30
Каде
11
Барри
10
Кеспедес
44
Видакович
44
Видакович
10
Кеспедес
18
Махиус
19
Родригеш
19
Родригеш
18
Махиус
27
Тасар
11
Лунгойи
11
Лунгойи
27
Тасар
37
Дрегер
33
33
37
Дрегер
38
Сигуа
9
Айети
9
Айети
38
Сигуа
Остались в запасе
Ивердон
Базель
22
Kevin Martin
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
Главный тренер
Марко Шеллибаум
13
Мирко Сальви
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Ивердон - Базель
1
1
2
Всего ударов по воротам
21
18
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
3
Нарушения
13
11
Офсайды
2
1
Количество передач
363
444
Сейвы
5
6
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
10
9
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Аноджен Канагасингам
(Штеттлен)
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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