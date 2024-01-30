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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Ивердон
Янг Бойз - Ивердон: обзор матча 30 января 2024
Янг Бойз
30.01.2024, вторник, 22:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Ивердон
33'
Д. Ррудхани
43'
С. Иттен
77'
Ж. Монтейру
87'
Ж. Монтейру
90+4'
С. Лаупер
10'
К. Оморуйи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Ивердон
ГОЛ! 5:1!
С. Лаупер
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Ж. Монтейру
87'
Желтая карточка
Д. Малес
82'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
81'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ф. Угринич
81'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Монтейру
Пас отдал
Н. Перссон
77'
66'
Желтая карточка
L.
66'
Замена
М. Родригеш
️️️️
А. Сотье
Замена
Н. Перссон
️️️️
Д. Хаджам
65'
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Ррудхани
65'
54'
Замена
L.
️️️️
N. Gunnarsson
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Лакомы
46'
ГОЛ! 2:1!
С. Иттен
Пас отдал
С. Лаупер
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ррудхани
Пас отдал
Ф. Угринич
33'
Желтая карточка
Д. Хаджам
32'
Желтая карточка
Л. Лакомы
26'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Оморуйи
Пас отдал
N. Gunnarsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
15
Luca Jaquenoud
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
28
Liziero
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
4-4-2
1
Расьоппи
3
Хаджам
23
Бенито
28
Лустенбергер
17
Джанко
77
Ррудхани
30
Лаупер
24
Лакомы
23
Угринич
26
Иттен
99
Монтейру
4-1-2-1-2
13
Бернардони
32
Сотье
4
Дель Фабро
6
4
Маркеш
44
Видакович
27
Тасар
10
Олесен
11
Аке
23
9
Оморуйи
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
23
Угринич
19
Ниасс
19
Ниасс
23
Угринич
77
Ррудхани
19
Колли
19
Колли
77
Ррудхани
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
32
Сотье
19
Родригеш
19
Родригеш
32
Сотье
23
28
28
23
Остались в запасе
Янг Бойз
Ивердон
22
Джоэль Мвука
ПВ
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
22
Kevin Martin
ВР
15
Luca Jaquenoud
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
15
Luca Jaquenoud
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Янг Бойз - Ивердон
3
1
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
10
Офсайды
0
3
Количество передач
448
335
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
16
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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