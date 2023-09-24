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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Базель
Ивердон - Базель: обзор матча 24 сентября 2023
Ивердон
24.09.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Базель
12'
В. Тасар
48'
L.
78'
А. Махиус
27'
М. Малоне
87'
Ж. Огустен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Базель
Замена
К. Оморуйи
️️️️
А. Махиус
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ж. Огустен
Желтая карточка
М. Родригеш
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Махиус
Пас отдал
М. Родригеш
78'
73'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Ю. Демир
Замена
М. Родригеш
️️️️
В. Тасар
70'
64'
Замена
Т. Джака
️️️️
Ф. Фрай
ГОЛ! 2:1!
L.
48'
46'
Замена
Д. Дубасен
️️️️
М. Малоне
39'
Желтая карточка
М. Дрегер
36'
Желтая карточка
Ю. Демир
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Малоне
Желтая карточка
А. Лусиф
21'
Желтая карточка
А. Махиус
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Тасар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
18
Аймен Махиус
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
4-2-4
22
4
Дель Фабро
6
12
Лусиф
32
Сотье
10
Кеспедес
27
Тасар
18
Махиус
11
Лунгойи
28
23
3-1-2-4
1
Хитц
37
Дрегер
3
Комас
37
Баришич
12
Вейга
31
Шмид
20
Фрай
99
Йованович
22
Демир
11
Малоне
33
27
Тасар
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Тасар
18
Махиус
9
Оморуйи
9
Оморуйи
18
Махиус
20
Фрай
34
Джака
34
Джака
20
Фрай
11
Малоне
21
Дубасен
21
Дубасен
11
Малоне
22
Демир
97
Огустен
97
Огустен
22
Демир
Остались в запасе
Ивердон
Базель
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Ивердон - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
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