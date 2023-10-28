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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Винтертур
Ивердон - Винтертур: обзор матча 28 октября 2023
Ивердон
28.10.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Винтертур
12'
Б. Кеспедес
8'
С. Лтайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Винтертур
88'
Замена
С. Рамизи
️️️️
Р. Шнайдер
85'
Желтая карточка
Р. Шнайдер
Замена
Р. Азеведо
️️️️
В. Тасар
83'
80'
Пенальти не реализован!
Р. Буэсс
77'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
77'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
А. Туркес
Замена
М. Родригеш
️️️️
L.
77'
Вторая желтая
К. Лунгойи
69'
46'
Замена
️️️️
М. Ди Джусто
Желтая карточка
Б. Кеспедес
40'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
А. Махиус
39'
31'
Желтая карточка
С. Лтайеф
Желтая карточка
К. Лунгойи
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кеспедес
Пас отдал
В. Тасар
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Лтайеф
Пас отдал
Л. Дзуффи
6'
Замена
️️️️
M. Araz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
18
Аймен Махиус
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Самуэль Гуэ
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Ранди Шнайдер
АП
9
Роман Буэсс
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
4-2-4
22
71
13
Тижани
6
32
Сотье
10
Кеспедес
27
Тасар
18
Махиус
11
Лунгойи
17
28
1-3-2-4
1
Келлер
24
Сидлер
16
4
Стильхарт
7
Дзуффи
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
25
33
Шаттин
10
Балле
9
Туркес
27
Тасар
17
Азеведо
17
Азеведо
27
Тасар
28
19
Родригеш
19
Родригеш
28
18
Махиус
9
Оморуйи
9
Оморуйи
18
Махиус
16
Шнайдер
16
Шнайдер
Шнайдер
8
Рамизи
8
Рамизи
Шнайдер
9
Туркес
9
Буэсс
9
Буэсс
9
Туркес
8
8
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
Остались в запасе
Ивердон
Винтертур
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Ивердон - Винтертур
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Nico Gianforte, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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