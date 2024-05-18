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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Люцерн
Ивердон - Люцерн: обзор матча 18 мая 2024
Ивердон
18.05.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Люцерн
45+2'
М. Аке
46'
М. Родригеш
54'
К. Оморуйи
55'
К. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ивердон - Люцерн
Замена
Р. Азеведо
️️️️
L.
90'
+4
Замена
М. Олесен
️️️️
М. Родригеш
74'
Желтая карточка
К. Маркеш
72'
71'
Замена
S. Ottiger
️️️️
Л. Жакес
Желтая карточка
М. Аке
66'
Желтая карточка
Д. Каменович
59'
57'
Замена
L. Winkler
️️️️
П. Дорн
56'
Замена
L. Meyer
️️️️
А. Яшари
56'
Замена
Я. Кадак
️️️️
Л. Виллигер
55'
ГОЛ! 3:1!
К. Адеми
Пас отдал
Н. Хаас
ГОЛ! 3:0!
К. Оморуйи
Пас отдал
L.
54'
ГОЛ! 2:0!
М. Родригеш
Пас отдал
К. Оморуйи
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Аке
Пас отдал
К. Оморуйи
45'
+2
Желтая карточка
К. Оморуйи
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
71
Sascha Meyer
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
4-1-2-3
13
Бернардони
33
Каменович
6
4
Маркеш
32
Сотье
10
Кеспедес
19
Родригеш
11
Аке
23
28
9
Оморуйи
3-1-2-2-2
1
Лорец
20
Дорн
4
Лефгрен
14
Жакес
14
Яшари
17
Фридек
32
Хаас
19
Ульрих
7
Майер
27
Виллигер
9
Адеми
19
Родригеш
10
Олесен
10
Олесен
19
Родригеш
28
17
Азеведо
17
Азеведо
28
14
Жакес
2
2
14
Жакес
14
Яшари
5
5
14
Яшари
20
Дорн
29
29
20
Дорн
27
Виллигер
26
Кадак
26
Кадак
27
Виллигер
Остались в запасе
Ивердон
Люцерн
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
71
Sascha Meyer
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Остались в запасе
71
Sascha Meyer
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Ивердон - Люцерн
4
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
8
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Нарушения
18
17
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
2
5
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Desiree Grundbacher, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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