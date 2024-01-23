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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Люцерн
Ивердон - Люцерн: обзор матча 23 января 2024
Ивердон
23.01.2024, вторник, 21:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
30'
А. Махиус (П)
88'
В. Тасар
55'
М. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Люцерн
ГОЛ! 2:1!
В. Тасар
88'
86'
Желтая карточка
Д. Ульрих
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Аке
82'
81'
Замена
Т. Клидже
️️️️
М. Майер
81'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Н. Белоко
69'
Желтая карточка
Н. Белоко
68'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Т. Оку
68'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
S. Ottiger
Замена
М. Олесен
️️️️
L.
64'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
А. Махиус
64'
Замена
В. Видакович
️️️️
Б. Кеспедес
64'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Майер
Желтая карточка
М. Тижани
54'
46'
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Махиус
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
18
Аймен Махиус
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Люцерн
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
29
Levin Winkler
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Бернардони
4
Дель Фабро
13
Тижани
6
32
Сотье
12
Лусиф
10
Кеспедес
27
Тасар
11
Аке
28
18
Махиус
4-1-2-1-2
1
Лорец
20
Дорн
14
Жакес
6
Симани
2
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
7
Майер
27
Виллигер
10
Оку
10
Кеспедес
44
Видакович
44
Видакович
10
Кеспедес
28
10
Олесен
10
Олесен
28
11
Аке
11
Лунгойи
11
Лунгойи
11
Аке
18
Махиус
9
Оморуйи
9
Оморуйи
18
Махиус
16
Белоко
32
Хаас
32
Хаас
16
Белоко
10
Оку
17
Спадануда
17
Спадануда
10
Оку
2
19
Ульрих
19
Ульрих
2
7
Майер
18
Клидже
18
Клидже
7
Майер
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
Остались в запасе
Ивердон
Люцерн
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Остались в запасе
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Ивердон - Люцерн
1
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
18
Офсайды
2
0
Количество передач
371
463
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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