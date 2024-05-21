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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Ивердон
Базель - Ивердон: обзор матча 21 мая 2024
Базель
21.05.2024, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ивердон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Ивердон
81'
Желтая карточка
М. Аке
Замена
А. Хунцикер
️️️️
Б. Кололли
75'
68'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Замена
А. Комас
️️️️
М. Ланг
63'
57'
Желтая карточка
Д. Каменович
49'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
Замена
С. Лопес
️️️️
А. Каде
38'
Желтая карточка
Д. Шмид
32'
Желтая карточка
Ф. ван Бремен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
99
Mirco Mazzeo
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
3-4-1-2
13
Сальви
18
Аджетей
4
ван Бремен
5
Ланг
20
Фрай
31
Шмид
10
Кололли
34
Джака
30
Каде
11
Барри
33
4-3-2-1
13
Бернардони
32
Сотье
4
Маркеш
6
33
Каменович
10
Кеспедес
10
Олесен
17
Азеведо
19
Родригеш
11
Аке
23
5
Ланг
3
Комас
3
Комас
5
Ланг
30
Каде
18
Лопес
18
Лопес
30
Каде
10
Кололли
9
Хунцикер
9
Хунцикер
10
Кололли
Остались в запасе
Базель
Ивердон
1
Марвин Хитц
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
22
Kevin Martin
ВР
99
Mirco Mazzeo
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
99
Mirco Mazzeo
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Базель - Ивердон
2
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
17
Офсайды
5
4
Количество передач
454
410
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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