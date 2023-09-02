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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Ивердон
Винтертур - Ивердон: обзор матча 02 сентября 2023
Винтертур
02.09.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ивердон
32'
С. Балле
88'
К. Оморуйи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Ивердон
88'
ГОЛ! 1:1!
К. Оморуйи
Пас отдал
Р. Азеведо
78'
Замена
А. Лусиф
️️️️
В. Тасар
Замена
M. Araz
️️️️
М. Ди Джусто
71'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
А. Туркес
66'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
66'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
65'
63'
Желтая карточка
К. Лунгойи
62'
Желтая карточка
А. Сотье
Желтая карточка
С. Балле
54'
ГОЛ! 1:0!
С. Балле
Пас отдал
А. Янкевиц
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
9
Роман Буэсс
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
3-2-2-2
45
Янкевиц
23
18
17
Гантенбайн
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
10
Балле
9
Туркес
3-1-3-3
22
32
Сотье
6
4
Дель Фабро
10
Гуэ
27
Тасар
10
Кеспедес
18
11
Лунгойи
18
Махиус
23
9
Туркес
9
Буэсс
9
Буэсс
9
Туркес
11
Ди Джусто
8
8
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
27
Тасар
12
Лусиф
12
Лусиф
27
Тасар
Остались в запасе
Винтертур
Ивердон
1
Йозеф Пукай
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
8
Самир Рамизи
ЛВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
8
Самир Рамизи
ЛВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Винтертур - Ивердон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
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