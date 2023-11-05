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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Ивердон
Базель - Ивердон: обзор матча 05 ноября 2023
Базель
05.11.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ивердон
26'
М. Дрегер
85'
Г. Сигуа
73'
Б. Кеспедес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Ивердон
87'
Замена
С. Гуэ
️️️️
L.
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигуа
85'
82'
Замена
А. Лусиф
️️️️
В. Тасар
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Кеспедес
Замена
М. Ланг
️️️️
М. Дрегер
56'
Замена
Г. Сигуа
️️️️
Ж. Огустен
56'
45'
+2
Желтая карточка
В. Тасар
Желтая карточка
Ф. Фрай
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Дрегер
Пас отдал
Ю. Демир
26'
24'
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
Желтая карточка
Ф. ван Бремен
14'
Желтая карточка
М. Дрегер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Самуэль Гуэ
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Хитц
4
ван Бремен
37
Дрегер
12
Вейга
31
Шмид
34
Джака
20
Фрай
30
Каде
97
Огустен
99
Йованович
22
Демир
3-2-2-3
22
13
Тижани
71
6
32
Сотье
4
Дель Фабро
27
Тасар
10
Кеспедес
28
17
9
Оморуйи
37
Дрегер
5
Ланг
5
Ланг
37
Дрегер
97
Огустен
38
Сигуа
38
Сигуа
97
Огустен
27
Тасар
12
Лусиф
12
Лусиф
27
Тасар
28
10
Гуэ
10
Гуэ
28
Остались в запасе
Базель
Ивердон
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Базель - Ивердон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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