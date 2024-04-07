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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Грассхоппер
Ивердон - Грассхоппер: обзор матча 07 апреля 2024
Ивердон
07.04.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Грассхоппер
9'
К. Оморуйи
54'
Р. Азеведо
59'
Б. Кеспедес (П)
51'
П. Шурпф
62'
П. Шурпф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Грассхоппер
84'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
П. Шурпф
84'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Абраши
79'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Д. Абелс
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
К. Маркеш
74'
Желтая карточка
М. Тижани
67'
Желтая карточка
Д. Каменович
66'
Замена
А. Махиус
️️️️
К. Лунгойи
66'
Замена
М. Родригеш
️️️️
Р. Азеведо
66'
62'
ГОЛ! 3:2!
П. Шурпф
Пас отдал
Д. Абелс
60'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Ходжа
60'
Замена
Б. Финк
️️️️
Ф. Момо
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Кеспедес
59'
ГОЛ! 2:1!
Р. Азеведо
Пас отдал
Д. Каменович
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
П. Шурпф
Пас отдал
Г. Моранди
22'
Красная карточка
J. Laws
ГОЛ! 1:0!
К. Оморуйи
Пас отдал
К. Лунгойи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
(К)
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
4-3-1-2
13
Бернардони
33
Каменович
4
Дель Фабро
13
Тижани
4
Маркеш
17
Азеведо
10
Кеспедес
10
Олесен
11
Аке
9
Оморуйи
11
Лунгойи
3-2-3-2
71
Хаммел
3
Паскочи
28
15
Секо
2
Абелс
19
Ходжа
7
Нденг
6
Абраши
11
Шурпф
11
Моранди
22
Момо
17
Азеведо
19
Родригеш
19
Родригеш
17
Азеведо
4
Маркеш
23
23
4
Маркеш
11
Лунгойи
18
Махиус
18
Махиус
11
Лунгойи
19
Ходжа
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
19
Ходжа
6
Абраши
11
Мабиль
11
Мабиль
6
Абраши
2
Абелс
11
11
2
Абелс
22
Момо
21
Финк
21
Финк
22
Момо
11
Шурпф
12
Бабунски
12
Бабунски
11
Шурпф
Остались в запасе
Ивердон
Грассхоппер
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Ивердон - Грассхоппер
2
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
7
Офсайды
0
3
Количество передач
389
352
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Nico Gianforte, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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