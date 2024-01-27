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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Ивердон
Серветт - Ивердон: обзор матча 27 января 2024
Серветт
27.01.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ивердон
79'
Д. Кутеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Ивердон
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Кутеса
86'
81'
Замена
М. Аке
️️️️
А. Лусиф
ГОЛ! 1:0!
Д. Кутеса
Пас отдал
М. Стеванович
79'
77'
Желтая карточка
М. Тижани
67'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
В. Тасар
Замена
Б. Болла
️️️️
А. Антунес
67'
54'
Замена
А. Лусиф
️️️️
К. Лунгойи
53'
Замена
В. Видакович
️️️️
L.
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
39'
30'
Желтая карточка
К. Лунгойи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
28
Liziero
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
4-4-2
18
Малл
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
6
Цунемото
9
Стеванович
5
Ондуа
21
Гуйемено
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
4-3-3
13
Бернардони
32
Сотье
13
Тижани
6
4
Дель Фабро
27
Тасар
10
Кеспедес
10
Олесен
11
Лунгойи
18
Махиус
28
8
Антунес
77
Болла
77
Болла
8
Антунес
7
Кутеса
27
Кривелли
27
Кривелли
7
Кутеса
11
Лунгойи
12
Лусиф
12
Лусиф
11
Лунгойи
28
44
Видакович
44
Видакович
28
Лусиф
11
Аке
11
Аке
Лусиф
27
Тасар
9
Оморуйи
9
Оморуйи
27
Тасар
Остались в запасе
Серветт
Ивердон
32
Жереми Фрик
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Серветт - Ивердон
1
2
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
17
10
Офсайды
1
0
Количество передач
463
311
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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