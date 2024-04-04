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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Ивердон
Люцерн - Ивердон: обзор матча 04 апреля 2024
Люцерн
04.04.2024, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ивердон
2'
Л. Виллигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Ивердон
Замена
Л. Жакес
️️️️
L. Winkler
90'
+1
85'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
А. Махиус
85'
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
Д. Дель Фабро
77'
Замена
М. Олесен
️️️️
Д. Каменович
Замена
S. Ottiger
️️️️
L. Meyer
77'
76'
Желтая карточка
М. Родригеш
Замена
Т. Клидже
️️️️
Л. Виллигер
76'
Замена
Н. Хаас
️️️️
М. Майер
76'
Желтая карточка
Й. Лефгрен
68'
66'
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
62'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
К. Маркеш
48'
Желтая карточка
L.
Желтая карточка
Л. Виллигер
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Виллигер
Пас отдал
А. Грбич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Борис Кеспедес
(К)
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
28
Liziero
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лорец
4
Лефгрен
6
Симани
5
14
Яшари
29
16
Белоко
7
Майер
19
Ульрих
9
Грбич
27
Виллигер
4-3-1-2
13
Бернардони
4
Маркеш
4
Дель Фабро
13
Тижани
33
Каменович
10
Кеспедес
18
17
Азеведо
19
Родригеш
18
Махиус
28
29
14
Жакес
14
Жакес
29
5
2
2
5
7
Майер
32
Хаас
32
Хаас
7
Майер
27
Виллигер
18
Клидже
18
Клидже
27
Виллигер
33
Каменович
10
Олесен
10
Олесен
33
Каменович
4
Дель Фабро
23
23
4
Дель Фабро
18
Махиус
9
Оморуйи
9
Оморуйи
18
Махиус
4
Маркеш
11
Лунгойи
11
Лунгойи
4
Маркеш
Остались в запасе
Люцерн
Ивердон
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
11
Марле Аке
ЛВ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
11
Марле Аке
ЛВ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Люцерн - Ивердон
2
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
15
13
Офсайды
1
0
Количество передач
381
422
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
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