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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Ивердон
Грассхоппер - Ивердон: обзор матча 14 мая 2024
Грассхоппер
14.05.2024, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ивердон
40'
Ф. Момо
89'
Ц. Вильям Нденг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Ивердон
90'
+1
Вторая желтая
М. Тижани
90'
+1
Желтая карточка
М. Тижани
Замена
А. Абраши
️️️️
Ц. Вильям Нденг
90'
ГОЛ! 2:0!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
Д. Бабунски
89'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
A. Abubakar
83'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Ф. Момо
82'
70'
Замена
А. Махиус
️️️️
М. Олесен
46'
Замена
М. Родригеш
️️️️
К. Лунгойи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Момо
Пас отдал
А. Мабиль
40'
36'
Желтая карточка
К. Лунгойи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Ций Вильям Нденг
(К)
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
(К)
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
4-3-3
71
Хаммел
16
Ндика Матам
3
Паскочи
28
2
Абелс
4
Тоберс
11
Мабиль
7
Нденг
11
22
Момо
11
Моранди
4-2-1-3
13
Бернардони
4
Дель Фабро
13
Тижани
4
Маркеш
33
Каменович
10
Кеспедес
10
Олесен
11
Аке
28
9
Оморуйи
11
Лунгойи
7
Нденг
6
Абраши
6
Абраши
7
Нденг
22
Момо
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
11
12
Бабунски
12
Бабунски
11
11
Лунгойи
19
Родригеш
19
Родригеш
11
Лунгойи
10
Олесен
18
Махиус
18
Махиус
10
Олесен
Остались в запасе
Грассхоппер
Ивердон
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Грассхоппер - Ивердон
1
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
16
Офсайды
1
1
Количество передач
415
290
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
- : -
06.12.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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