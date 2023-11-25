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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Лугано
Ивердон - Лугано: обзор матча 25 ноября 2023
Ивердон
25.11.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
0 : 5
Завершен
Лугано
58'
А. Хайдари
59'
Ж. Целар
62'
Ж. Целар
74'
К. Хайризи
90+1'
Б. Бабич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Лугано
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Б. Бабич
Желтая карточка
Р. Азеведо
90'
82'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Р. Штеффен
78'
Замена
А. Эль-Вафи
️️️️
А. Хайдари
77'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Х. Маю
77'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
74'
ГОЛ! 0:4!
К. Хайризи
Пас отдал
Р. Штеффен
Замена
М. Клепач
️️️️
N. Gunnarsson
71'
Замена
М. Родригеш
️️️️
В. Тасар
71'
67'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
У. Бизлими
Замена
Р. Азеведо
️️️️
А. Лусиф
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Целар
59'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Целар
Пас отдал
У. Бизлими
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Хайдари
Пас отдал
У. Бизлими
45'
+1
Желтая карточка
А. Хайдари
Желтая карточка
В. Тасар
45'
+1
22'
Желтая карточка
К. Хайризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Самуэль Гуэ
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
28
Liziero
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Лугано
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
27
Борис Бабич
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
3-2-2-2
22
12
Лусиф
13
Тижани
4
Дель Фабро
71
32
Сотье
10
Кеспедес
27
Тасар
9
Оморуйи
23
4-4-1-1
1
Сайпи
28
Хайризи
17
Маи
34
Аригони
21
Хайдари
14
Саббатини
28
Мачек
14
Маю
25
Бизлими
11
Штеффен
9
Целар
12
Лусиф
17
Азеведо
17
Азеведо
12
Лусиф
27
Тасар
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Тасар
23
77
Клепач
77
Клепач
23
21
Хайдари
22
Эль-Вафи
22
Эль-Вафи
21
Хайдари
25
Бизлими
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
11
Штеффен
4
Эспиноса
4
Эспиноса
11
Штеффен
14
Маю
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
14
Маю
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
Остались в запасе
Ивердон
Лугано
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
28
Liziero
ЦФ
Остались в запасе
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Ивердон - Лугано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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