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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Ивердон
Лозанна-Спорт - Ивердон: обзор матча 06 августа 2023
Лозанна-Спорт
06.08.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ивердон
29'
А. Саншеш
45+3'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Ивердон
89'
Замена
Р. Азеведо
️️️️
К. Оморуйи
89'
Замена
М. Клепач
️️️️
С. Гуэ
Замена
J. Roche
️️️️
К. Сене
80'
Замена
Б. Лабе
️️️️
А. Саншеш
73'
71'
Замена
М. Родригеш
️️️️
В. Тасар
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Тасар
ГОЛ! 1:0!
А. Саншеш
Пас отдал
А. Бернед
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Hugo Fargues
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
68
Brian Beyer
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Лозанна-Спорт
21
Raphael Spiegel
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
24
Jamie Roche
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
2
Simone Grippo
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Ивердон
99
Mirco Mazzeo
ВР
15
Luca Jaquenoud
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
91
Лирик Виши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
3-1-1-2-4
34
3
Дюсенн
3
Браун
10
Кустодио
24
Бернед
14
Бальде
8
Илие
10
Саншеш
1
9
Сене
51
Хушич
3-1-4-2
22
32
Сотье
6
4
Дель Фабро
10
Гуэ
27
Тасар
8
18
10
Кеспедес
9
Оморуйи
68
9
Сене
24
24
9
Сене
10
Саншеш
96
Лабе
96
Лабе
10
Саншеш
9
Оморуйи
17
Азеведо
17
Азеведо
9
Оморуйи
27
Тасар
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Тасар
10
Гуэ
77
Клепач
77
Клепач
10
Гуэ
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Ивердон
21
Raphael Spiegel
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
2
Simone Grippo
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
99
Mirco Mazzeo
ВР
15
Luca Jaquenoud
ЦЗ
91
Лирик Виши
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
21
Raphael Spiegel
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
2
Simone Grippo
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Остались в запасе
99
Mirco Mazzeo
ВР
15
Luca Jaquenoud
ЦЗ
91
Лирик Виши
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Лозанна-Спорт - Ивердон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
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