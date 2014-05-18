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Павол Байза
Статистика
Павол Байза - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1991 (35), Жилина
#91 | Вратарь
195 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
3
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1 : 1
11.05.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2 : 0
04.05.2014
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 0
27.04.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0 : 2
19.04.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
13.04.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
06.04.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4 : 2
02.04.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
3 : 2
30.03.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 1
26.03.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 1
23.03.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 4
16.03.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
09.03.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0 : 1
02.03.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0 : 4
16.02.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 0
09.02.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
1 : 0
26.01.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 2
19.01.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
0 : 3
11.01.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
3 : 1
06.01.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
1 : 1
22.12.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
0 : 0
15.12.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
3 : 3
08.12.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
30.11.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 1
23.11.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 1
10.11.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
02.11.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
1 : 0
30.10.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
3 : 2
27.10.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
3 : 2
20.10.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
3 : 1
06.10.2013
Сассуоло
45' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
2 : 2
30.09.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
4 : 3
25.09.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
22.09.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
16.09.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
3 : 1
01.09.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 0
25.08.2013
Кьево
Был в запасе
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