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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Парма
Торино - Парма: обзор матча 11 мая 2014
Торино
11.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Парма
42'
Ч. Иммобиле
71'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Парма
89'
Желтая карточка
А. Аква
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
О. Эль-Каддури
87'
84'
Замена
Ж. Оби
️️️️
А. Кассано
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Вивес
84'
78'
Замена
Амаури
️️️️
М. Маркьонни
Вторая желтая
Ч. Иммобиле
74'
71'
Пенальти не реализован!
А. Кассано
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Биабиани
Желтая карточка
К. Глик
70'
64'
Красная карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
64'
61'
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
Ч. Бово
50'
46'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
К. Молинаро
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
83
Бово
36
Дармиан
27
Куртич
7
Эль-Каддури
5
Вивес
9
Иммобиле
7
Черчи
3-2-3-2
83
Миранте
18
Гобби
29
Палетта
6
Лукарелли
6
Кассани
3
Молинаро
32
Маркьонни
18
Аква
16
Пароло
99
Кассано
14
Биабиани
5
Вивес
77
Тахцидис
77
Тахцидис
5
Вивес
7
Эль-Каддури
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Эль-Каддури
99
Кассано
10
Оби
10
Оби
99
Кассано
3
Молинаро
18
Скелотто
18
Скелотто
3
Молинаро
32
Маркьонни
11
Амаури
11
Амаури
32
Маркьонни
Остались в запасе
Торино
Парма
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Торино - Парма
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
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