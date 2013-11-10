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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лацио
Парма - Лацио: обзор матча 10 ноября 2013
Парма
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
64'
А. Лукарелли
50'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лацио
Красная карточка
А. Рози
86'
86'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Б. Перейринья
84'
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Клозе
Замена
Амаури
️️️️
А. Кассано
81'
Желтая карточка
Фелипе
80'
75'
Желтая карточка
М. Клозе
Желтая карточка
М. Пароло
72'
70'
Замена
Л. Билья
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 1:1!
А. Лукарелли
Пас отдал
Н. Сансоне
64'
50'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Палладино
45'
28'
Желтая карточка
Б. Перейринья
Замена
Х. Вальдес
️️️️
Ж. Оби
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
20
Рози
18
Гобби
6
Лукарелли
27
Фелипе
6
Кассани
16
Пароло
10
Оби
32
Маркьонни
99
Кассано
17
Палладино
3-5-2
22
Маркетти
26
Раду
6
Новаретти
27
Цана
87
Кандрева
12
Онази
10
Эрнанес
24
Ледесма
25
Перейринья
11
Клозе
17
Кейта
10
Оби
10
Вальдес
10
Вальдес
10
Оби
17
Палладино
11
Сансоне
11
Сансоне
17
Палладино
99
Кассано
11
Амаури
11
Амаури
99
Кассано
25
Перейринья
39
Каванда
39
Каванда
25
Перейринья
10
Эрнанес
6
Билья
6
Билья
10
Эрнанес
11
Клозе
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Клозе
Остались в запасе
Парма
Лацио
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Парма - Лацио
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Эннио Тардини
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