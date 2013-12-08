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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 08 декабря 2013
Интер
08.12.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 3
Завершен
Парма
44'
Р. Паласио
54'
Р. Паласио
56'
Ф. Гуарин
11'
Н. Сансоне
45+1'
М. Пароло
59'
Н. Сансоне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
Замена
С. Таидер
️️️️
Ф. Гуарин
88'
87'
Замена
А. Рози
️️️️
Н. Сансоне
83'
Замена
Амаури
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
М. Ковачич
81'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Жонатан
77'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Х. Дзанетти
69'
59'
ГОЛ! 3:3!
Н. Сансоне
Пас отдал
М. Кассани
ГОЛ! 3:2!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Р. Паласио
56'
ГОЛ! 2:2!
Р. Паласио
Пас отдал
Р. Альварес
54'
Желтая карточка
А. Раноккия
52'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Пароло
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Жонатан
44'
18'
Замена
А. Аква
️️️️
В. Гаргано
16'
Травма
В. Гаргано
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
М. Маркьонни
9'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛП
11
Рикардо Альварес
ОП
13
Фреди Гуарин
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Матео Ковачич
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Марко Маркьонни
ОП
99
Антонио Кассано
АП
5
Вальтер Гаргано
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ханданович
13
Раноккия
15
Жуан
14
Кампаньяро
11
Альварес
13
Гуарин
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
2
Жонатан
8
Ковачич
8
Паласио
4-1-2-2-1
83
Миранте
6
Кассани
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
32
Маркьонни
5
Гаргано
16
Пароло
99
Кассано
11
Сансоне
14
Биабиани
4
Дзанетти
5
Нагатомо
5
Нагатомо
4
Дзанетти
13
Гуарин
8
Таидер
8
Таидер
13
Гуарин
2
Жонатан
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
2
Жонатан
11
Сансоне
20
Рози
20
Рози
11
Сансоне
5
Гаргано
18
Аква
18
Аква
5
Гаргано
99
Кассано
11
Амаури
11
Амаури
99
Кассано
Остались в запасе
Интер
Парма
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Интер - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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