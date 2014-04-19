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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 19 апреля 2014
Парма
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Интер
48'
Роланду
89'
Ф. Гуарин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
89'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Ю. Нагатомо
88'
Замена
Р. Ботта
️️️️
Эрнанес
85'
Желтая карточка
Эрнанес
81'
Замена
Р. Ботта
️️️️
М. Икарди
79'
Желтая карточка
Роланду
Замена
Амаури
️️️️
Э. Скелотто
73'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
К. Молинаро
63'
59'
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
Д. Д'Амброзио
Замена
Фелипе
️️️️
Р. Палладино
50'
48'
ГОЛ! 0:1!
Роланду
Пас отдал
Эрнанес
Желтая карточка
А. Лукарелли
47'
Вторая желтая
Г. Палетта
46'
Желтая карточка
Г. Палетта
20'
6'
Желтая карточка
В. Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
3
Молинаро
6
Лукарелли
29
Палетта
6
Кассани
5
Гаргано
16
Пароло
32
Маркьонни
17
Палладино
99
Кассано
14
Биабиани
3-2-3-2
1
Ханданович
6
Самуэль
6
Роланду
14
Кампаньяро
33
Д'Амброзио
5
Нагатомо
8
Ковачич
10
Эрнанес
91
Камбьяссо
9
Икарди
8
Паласио
17
Палладино
27
Фелипе
27
Фелипе
17
Палладино
3
Молинаро
18
Скелотто
18
Скелотто
3
Молинаро
Скелотто
11
Амаури
11
Амаури
Скелотто
9
Икарди
11
Ботта
11
Ботта
9
Икарди
33
Д'Амброзио
4
Дзанетти
4
Дзанетти
33
Д'Амброзио
Остались в запасе
Парма
Интер
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Парма - Интер
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эннио Тардини
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