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Андерсон Консейсао
Статистика
Андерсон Консейсао - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1989 (36), Каравелас
#4 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
1' - 25'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
15.04.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал
5 : 2
16.03.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
2 : 1
10.03.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 2
03.03.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 3
23.02.2013
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
03.02.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
2 : 3
27.01.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2012
Мальорка
89' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
4 : 0
09.12.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2 : 0
24.11.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 1
18.11.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2 : 4
11.11.2012
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 0
04.11.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
0 : 5
29.10.2012
Реал
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
3 : 2
22.10.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 2
07.10.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
01.10.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2 : 0
23.09.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 1
16.09.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
01.09.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
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