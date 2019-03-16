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    Эмилиано Моретти - статистика

    Защитник
    Имя Эмилиано
    Фамилия Моретти
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1981 (41 год)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 22 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2019 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Лацио (Рим)
    19.05.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 4:1 Торино (Турин)
    12.05.2019 1' -90' Торино (Турин) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    28.04.2019 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Милан (Милан)
    65'
    20.04.2019 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:1 Торино (Турин)
    78'
    14.04.2019 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    06.04.2019 1' -90' Парма (Парма) 0:0 Торино (Турин)
    03.04.2019 1' -90' Торино (Турин) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.03.2019 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Торино (Турин)
    16.03.2019 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Болонья (Болонья)
    10.03.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
    03.03.2019 1' -90' Торино (Турин) 3:0 Кьево (Верона)
    23.02.2019 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    17.02.2019 1' -90' Наполи (Неаполь) 0:0 Торино (Турин)
    59'
    10.02.2019 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    03.02.2019 1' -90' СПАЛ (Феррара) 0:0 Торино (Турин)
    27.01.2019 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Интер (Милан)
    29.12.2018 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    26.12.2018 1' -90' Торино (Турин) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    15.12.2018 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    09.12.2018 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Торино (Турин)
    02.12.2018 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Дженоа (Генуя)
    26.11.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Торино (Турин)
    10.11.2018 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Парма (Парма)
    04.11.2018 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:4 Торино (Турин)
    27.10.2018 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    21.10.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Торино (Турин)
    05.10.2018 1' -90' Торино (Турин) 3:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    30.09.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:1 Торино (Турин)
    26.09.2018 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Торино (Турин)
    23.09.2018 1' -90' Торино (Турин) 1:3 Наполи (Неаполь)
    16.09.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Торино (Турин)
    02.09.2018 1' -90' Торино (Турин) 1:0 СПАЛ (Феррара)
    58'
    26.08.2018 1' -90' Интер (Милан) 2:2 Торино (Турин)
    36'
    19.08.2018 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Рома (Рим)
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