Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Суперкубок Испании 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008