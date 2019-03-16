|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|22
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:1
|Лацио (Рим)
|19.05.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|4:1
|Торино (Турин)
|12.05.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.04.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Милан (Милан)
|65'
|20.04.2019
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Торино (Турин)
|78'
|14.04.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.04.2019
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Торино (Турин)
|03.04.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.03.2019
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Торино (Турин)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|10.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)
|03.03.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|23.02.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|17.02.2019
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Торино (Турин)
|59'
|10.02.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|03.02.2019
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:0
|Торино (Турин)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Интер (Милан)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|26.12.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Торино (Турин)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|26.11.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Торино (Турин)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Парма (Парма)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:4
|Торино (Турин)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Торино (Турин)
|05.10.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|30.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|26.09.2018
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Торино (Турин)
|23.09.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Торино (Турин)
|02.09.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|СПАЛ (Феррара)
|58'
|26.08.2018
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Торино (Турин)
|36'
|19.08.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Рома (Рим)