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Андрес Хаеро Москера Мендоза
Статистика
Андрес Хаеро Москера Мендоза - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1986 (40)
#28 | Нападающий
174 см | 77 кг
Колумбия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
29
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Салют
1 : 1
20.05.2013
Томь
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
0 : 1
13.05.2013
Салют
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1 : 1
07.05.2013
Салют
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Салют
2 : 2
29.04.2013
Волгарь
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо
0 : 1
22.04.2013
Салют
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Салют
0 : 1
16.04.2013
Спартак-Нальчик
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
09.04.2013
Салют
65' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Салют
1 : 0
02.04.2013
Новокузнецк
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1 : 1
25.03.2013
Салют
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Салют
0 : 1
19.03.2013
Урал
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
1 : 0
12.03.2013
Салют
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Салют
1 : 1
05.11.2012
Уфа
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
2 : 0
30.10.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Салют
0 : 1
26.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
2 : 0
22.10.2012
Салют
1' - 44'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Салют
1 : 0
15.10.2012
Ротор
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Салют
0 : 1
08.10.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1 : 0
02.10.2012
Салют
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Салют
1 : 1
21.09.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
17.09.2012
Салют
1' - 87'
45'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Салют
0 : 1
10.09.2012
СКА-Хабаровск
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Новокузнецк
1 : 0
06.09.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Салют
2 : 1
27.08.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Урал
2 : 0
22.08.2012
Салют
1' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Салют
0 : 0
17.08.2012
Шинник
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
13.08.2012
Салют
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Салют
2 : 2
23.07.2012
Балтика
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0 : 2
16.07.2012
Салют
68' - 90'
89'
85'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Салют
1 : 2
10.07.2012
Cибирь
62' - 90'
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