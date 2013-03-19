|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|29
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2013
|60' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Томь (Томск)
|13.05.2013
|79' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Салют (Белгород)
|07.05.2013
|82' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Салют (Белгород)
|29.04.2013
|1' -71'
|Салют (Белгород)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|22.04.2013
|1' -83'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Салют (Белгород)
|16.04.2013
|46' -90'
|Салют (Белгород)
|0:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|09.04.2013
|65' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:3
|Салют (Белгород)
|90'
|02.04.2013
|62' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|25.03.2013
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Салют (Белгород)
|19.03.2013
|46' -90'
|Салют (Белгород)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|12.03.2013
|1' -58'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Салют (Белгород)
|05.11.2012
|59' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|30.10.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Салют (Белгород)
|26.10.2012
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|0:1
|Химки (Химки)
|22.10.2012
|1' -44'
|Томь (Томск)
|2:0
|Салют (Белгород)
|15.10.2012
|1' -81'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|08.10.2012
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|02.10.2012
|1' -59'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Салют (Белгород)
|21.09.2012
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|17.09.2012
|1' -87'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Салют (Белгород)
|45'
|10.09.2012
|46' -90'
|Салют (Белгород)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.09.2012
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Салют (Белгород)
|27.08.2012
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|22.08.2012
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Салют (Белгород)
|87'
|17.08.2012
|1' -73'
|Салют (Белгород)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|13.08.2012
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Салют (Белгород)
|23.07.2012
|66' -90'
|Салют (Белгород)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|16.07.2012
|68' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Салют (Белгород)
|89' 85'
|10.07.2012
|62' -90'
|Салют (Белгород)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)