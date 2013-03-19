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    Андрес Хаеро Москера Мендоза - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Андрес Хаеро
    Фамилия Москера Мендоза
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 1986 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 29 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2013 60' -90' Салют (Белгород) 1:1 Томь (Томск)
    13.05.2013 79' -90' Ротор (Волгоград) 0:1 Салют (Белгород)
    07.05.2013 82' -90' Сочи (Сочи) 1:1 Салют (Белгород)
    29.04.2013 1' -71' Салют (Белгород) 2:2 Волгарь (Астрахань)
    22.04.2013 1' -83' Торпедо (Москва) 0:1 Салют (Белгород)
    16.04.2013 46' -90' Салют (Белгород) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    09.04.2013 65' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:3 Салют (Белгород)
    90'
    02.04.2013 62' -90' Салют (Белгород) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    25.03.2013 1' -46' Енисей (Красноярск) 1:1 Салют (Белгород)
    19.03.2013 46' -90' Салют (Белгород) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    12.03.2013 1' -58' Шинник (Ярославль) 1:0 Салют (Белгород)
    05.11.2012 59' -90' Салют (Белгород) 1:1 Уфа (Уфа)
    30.10.2012 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Салют (Белгород)
    26.10.2012 1' -90' Салют (Белгород) 0:1 Химки (Химки)
    22.10.2012 1' -44' Томь (Томск) 2:0 Салют (Белгород)
    15.10.2012 1' -81' Салют (Белгород) 1:0 Ротор (Волгоград)
    08.10.2012 1' -90' Салют (Белгород) 0:1 Сочи (Сочи)
    02.10.2012 1' -59' Волгарь (Астрахань) 1:0 Салют (Белгород)
    21.09.2012 1' -90' Салют (Белгород) 1:1 Торпедо (Москва)
    17.09.2012 1' -87' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Салют (Белгород)
    45'
    10.09.2012 46' -90' Салют (Белгород) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.09.2012 1' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Салют (Белгород)
    27.08.2012 1' -90' Салют (Белгород) 2:1 Енисей (Красноярск)
    22.08.2012 1' -90' Урал (Екатеринбург) 2:0 Салют (Белгород)
    87'
    17.08.2012 1' -73' Салют (Белгород) 0:0 Шинник (Ярославль)
    13.08.2012 46' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Салют (Белгород)
    23.07.2012 66' -90' Салют (Белгород) 2:2 Балтика (Калининград)
    16.07.2012 68' -90' Химки (Химки) 0:2 Салют (Белгород)
    89' 85'
    10.07.2012 62' -90' Салют (Белгород) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
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