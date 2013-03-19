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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Урал
Салют - Урал: обзор матча 19 марта 2013
Салют
19.03.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
Урал
37'
А. Кобялко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Урал
Желтая карточка
С. Цуканов
90'
+2
90'
+2
Замена
А. Ойеволе
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Носов
️️️️
А. Яркин
90'
+2
Замена
А. Кобенко
️️️️
Ю. Лебедев
90'
72'
Замена
А. Щаницин
️️️️
М. Астафьев
68'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
К. Скрыльников
68'
Замена
Б. Петрович
️️️️
Г. Асеведо
Замена
М. Ахметович
️️️️
М. Яковлев
62'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
М. Шевченко
46'
39'
Желтая карточка
М. Астафьев
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Бекетов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
36
Константин Скрыльников
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Салют
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Криворучко
15
Калешин
39
Цуканов
24
Мирошниченко
27
Лебедев
8
Афонин
7
Шевченко
9
Яковлев
7
Бекетов
31
Ткачук
22
Яркин
4-1-4-1
16
Яшин
25
Ревякин
34
Тумасян
16
Вьештица
7
Данцев
25
Бочков
4
Астафьев
14
Семакин
30
Асеведо
36
Скрыльников
22
Кобялко
27
Лебедев
20
Кобенко
20
Кобенко
27
Лебедев
7
Шевченко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
7
Шевченко
22
Яркин
11
Носов
11
Носов
22
Яркин
9
Яковлев
90
Ахметович
90
Ахметович
9
Яковлев
4
Астафьев
13
Щаницин
13
Щаницин
4
Астафьев
36
Скрыльников
70
Сафрониди
70
Сафрониди
36
Скрыльников
22
Кобялко
58
Ойеволе
58
Ойеволе
22
Кобялко
30
Асеведо
11
Петрович
11
Петрович
30
Асеведо
Остались в запасе
Салют
Урал
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
78
Семен Помогаев
ЦП
22
Игорь Кот
ВР
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
22
Игорь Кот
ВР
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Салют - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Салют
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