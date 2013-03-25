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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Салют
Енисей - Салют: обзор матча 25 марта 2013
Енисей
25.03.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Салют
4'
В. Чадов
27'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Салют
82'
Замена
А. Носов
️️️️
М. Яковлев
Замена
А. Кучук
️️️️
А. Базанов
79'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
77'
77'
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Яркин
Замена
С. Алексеев
️️️️
Л. Буш
70'
Желтая карточка
Е. Качан
64'
46'
Замена
М. Алборов
️️️️
А. Хаеро Москера Мендоза
27'
Желтая карточка
М. Яковлев
Желтая карточка
О. Лайзанс
27'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Калешин
ГОЛ! 1:0!
В. Чадов
Пас отдал
В. Лешонок
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
3-2-2-1-2
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
22
Шабаев
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
7
Буш
11
Базанов
15
Чадов
4-1-2-2-1
55
Криворучко
27
Лебедев
24
Мирошниченко
39
Цуканов
15
Калешин
8
Афонин
7
Шевченко
9
Яковлев
28
Москера Мендоза
31
Ткачук
22
Яркин
11
Базанов
30
Кучук
30
Кучук
11
Базанов
7
Буш
27
Алексеев
27
Алексеев
7
Буш
28
Москера Мендоза
14
Алборов
14
Алборов
28
Москера Мендоза
9
Яковлев
11
Носов
11
Носов
9
Яковлев
22
Яркин
90
Ахметович
90
Ахметович
22
Яркин
Остались в запасе
Енисей
Салют
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
9
Азамат Курачинов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Остались в запасе
9
Азамат Курачинов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Енисей - Салют
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Центральный
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