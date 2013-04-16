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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Спартак-Нальчик
Салют - Спартак-Нальчик: обзор матча 16 апреля 2013
Салют
16.04.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
24'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Спартак-Нальчик
Замена
Д. Дегтев
️️️️
И. Жирный
77'
Замена
М. Шевченко
️️️️
М. Яковлев
55'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
А. Кобенко
46'
45'
Желтая карточка
Р. Концедалов
Вторая желтая
А. Кобенко
42'
Замена
С. Бутырин
️️️️
С. Мирошниченко
39'
Желтая карточка
А. Кобенко
36'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Коронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Салют
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Криворучко
15
Калешин
39
Цуканов
24
Мирошниченко
25
Жирный
8
Афонин
20
Кобенко
9
Яковлев
7
Бекетов
31
Ткачук
90
Ахметович
4-4-2
1
Коченков
40
Тимошин
20
Джудович
2
Засеев
71
Багаев
14
Коронов
37
Чеботару
11
Концедалов
11
Аверьянов
19
Гошоков
88
Болов
25
Жирный
22
Дегтев
22
Дегтев
25
Жирный
9
Яковлев
7
Шевченко
7
Шевченко
9
Яковлев
24
Мирошниченко
21
Бутырин
21
Бутырин
24
Мирошниченко
20
Кобенко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
20
Кобенко
Остались в запасе
Салют
Спартак-Нальчик
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Салют - Спартак-Нальчик
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Салют
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