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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Салют
Новокузнецк - Салют: обзор матча 06 сентября 2012
Новокузнецк
06.09.2012, четверг, 14:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Салют
75'
С. Егоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Салют
Замена
В. Егунов
️️️️
В. Кириллов
83'
Замена
А. Волгин
️️️️
С. Егоров
82'
80'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
М. Алборов
ГОЛ! 1:0!
С. Егоров
75'
Замена
С. Емельянов
️️️️
В. Авсюк
72'
71'
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Бажев
Желтая карточка
А. Киселев
64'
Замена
А. Киселев
️️️️
И. Шпаков
60'
Пенальти не реализован!
В. Кириллов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
3-2-3-2
99
Дюпин
12
Сапаев
88
Наваловский
17
Бухряков
5
Самойлов
2
Недорезов
7
Клименко
9
Авсюк
58
Егоров
15
Шпаков
11
Кириллов
3-2-3-1-1
55
Криворучко
17
Старков
21
Бутырин
39
Цуканов
70
Кабутов
15
Калешин
14
Алборов
9
Яковлев
5
Кушов
28
Москера Мендоза
9
Бажев
58
Егоров
12
Волгин
12
Волгин
58
Егоров
9
Авсюк
0
Емельянов
0
Емельянов
9
Авсюк
11
Кириллов
23
Егунов
23
Егунов
11
Кириллов
15
Шпаков
18
Киселев
18
Киселев
15
Шпаков
14
Алборов
22
Дегтев
22
Дегтев
14
Алборов
9
Бажев
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Бажев
Остались в запасе
Новокузнецк
Салют
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Новокузнецк - Салют
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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