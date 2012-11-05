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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Уфа
Салют - Уфа: обзор матча 05 ноября 2012
Салют
05.11.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
90'
К. Андрес Руа Флорес
49'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Уфа
ГОЛ! 1:1!
К. Андрес Руа Флорес
90'
82'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Р. Войдель
Замена
А. Курачинов
️️️️
С. Мирошниченко
82'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
А. Бажев
71'
68'
Замена
В. Галыш
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
А. Кобенко
59'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркосов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Мирза Алборов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Алексей Васильев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
28
Евгений Духнов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Салют
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
3-2-3-1-1
55
Криворучко
70
Кабутов
24
Мирошниченко
39
Цуканов
15
Калешин
25
Жирный
20
Кобенко
14
Алборов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
9
Бажев
2-1-5-1-1
1
Кобозев
3
Смирнов
85
Попов
13
Засеев
7
Данилов
28
Духнов
11
Карлос
6
Виллиам
8
Васильев
20
Войдель
9
Маркосов
9
Бажев
22
Дегтев
22
Дегтев
9
Бажев
24
Мирошниченко
9
Курачинов
9
Курачинов
24
Мирошниченко
20
Кобенко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
20
Кобенко
20
Войдель
42
Кириллов
42
Кириллов
20
Войдель
11
Карлос
88
Галыш
88
Галыш
11
Карлос
Остались в запасе
Салют
Уфа
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Салют - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
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