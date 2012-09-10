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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - СКА-Хабаровск
Салют - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 сентября 2012
Салют
10.09.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
41'
Е. Луценко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - СКА-Хабаровск
88'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Мурнин
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
М. Яковлев
78'
Желтая карточка
Д. Ткачук
71'
Желтая карточка
А. Бажев
69'
64'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
Е. Калешин
60'
55'
Желтая карточка
М. Соловей
46'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Д. Мицейка
Замена
А. Бажев
️️️️
А. Курачинов
46'
Желтая карточка
С. Бутырин
44'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Луценко
30'
Замена
К. Зуев
️️️️
В. Никифоров
Замена
И. Жирный
️️️️
С. Цуканов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Салют
88
Степан Сикач
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
9
Амир Бажев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
20
Валерий Басиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-4-1-1
55
Криворучко
15
Калешин
21
Бутырин
39
Цуканов
17
Старков
7
Шевченко
14
Алборов
5
Кушов
9
Яковлев
31
Ткачук
9
Курачинов
3-3-3-1
1
Солосин
10
Никифоров
16
Мицейка
5
Микуцкис
7
Зураев
3
Соловей
2
Кренделев
15
Зюзин
27
Мурнин
35
Романович
48
Луценко
39
Цуканов
25
Жирный
25
Жирный
39
Цуканов
39
Цуканов
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
39
Цуканов
9
Курачинов
9
Бажев
9
Бажев
9
Курачинов
9
Яковлев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
9
Яковлев
16
Мицейка
30
Трусевич
30
Трусевич
16
Мицейка
10
Никифоров
31
Зуев
31
Зуев
10
Никифоров
2
Кренделев
87
Саталкин
87
Саталкин
2
Кренделев
27
Мурнин
27
Радченко
27
Радченко
27
Мурнин
Остались в запасе
Салют
СКА-Хабаровск
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
Главный тренер
Сергей Ташуев
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Салют - СКА-Хабаровск
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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