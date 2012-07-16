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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Салют
Химки - Салют: обзор матча 16 июля 2012
Химки
16.07.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 2
Завершен
Салют
34'
Д. Кабутов
89'
А. Хаеро Москера Мендоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Салют
90'
+3
Замена
Д. Дегтев
️️️️
А. Кобенко
90'
+2
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Ткачук
Замена
М. Жестоков
️️️️
С. Скобляков
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Хаеро Москера Мендоза
Пас отдал
М. Яковлев
Желтая карточка
В. Соболев
86'
85'
Желтая карточка
А. Хаеро Москера Мендоза
Желтая карточка
Э. Мамаев
78'
68'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
А. Бажев
65'
Желтая карточка
М. Яковлев
59'
Желтая карточка
А. Бажев
53'
Замена
М. Яковлев
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
44'
Желтая карточка
К. Андрес Руа Флорес
Замена
В. Соболев
️️️️
И. Пухаев
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кабутов
Пас отдал
В. Старков
30'
Желтая карточка
С. Цуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
98
Александр Будаков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Сергей Кушов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
Салют
88
Степан Сикач
ВР
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
2
Амеро Давид Кортес
ЦФ
3-2-4
98
Будаков
12
Ефимов
17
Мамаев
7
Кулешов
55
Скобляков
7
Хатаженков
22
Кузнецов
23
Бреев
3
Воронкин
15
Пухаев
3-2-3-1-1
55
Криворучко
70
Кабутов
21
Бутырин
39
Цуканов
25
Жирный
17
Старков
53
Руа Флорес
5
Кушов
20
Кобенко
31
Ткачук
9
Бажев
55
Скобляков
66
Жестоков
66
Жестоков
55
Скобляков
15
Пухаев
19
Соболев
19
Соболев
15
Пухаев
31
Ткачук
7
Шевченко
7
Шевченко
31
Ткачук
20
Кобенко
22
Дегтев
22
Дегтев
20
Кобенко
53
Руа Флорес
9
Яковлев
9
Яковлев
53
Руа Флорес
9
Бажев
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
9
Бажев
Остались в запасе
Химки
Салют
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Амеро Давид Кортес
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
Остались в запасе
2
Амеро Давид Кортес
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Химки - Салют
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
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