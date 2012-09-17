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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Салют
Спартак-Нальчик - Салют: обзор матча 17 сентября 2012
Спартак-Нальчик
17.09.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Салют
90'
+1
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Бажев
87'
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Хаеро Москера Мендоза
79'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Кабутов
Замена
Р. Балов
️️️️
В. Татарчук
77'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Р. Болов
62'
Желтая карточка
Р. Болов
61'
Желтая карточка
М. Багаев
55'
46'
Замена
А. Кобенко
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Д. Сирадзе
46'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
46'
45'
Желтая карточка
А. Хаеро Москера Мендоза
38'
Желтая карточка
С. Бутырин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
4-3-3
1
Коченков
2
Засеев
20
Джудович
14
Коронов
71
Багаев
14
Захирович
8
Шогенов
13
Замалиев
8
Сирадзе
88
Болов
50
Татарчук
3-2-2-2-1
55
Криворучко
15
Калешин
39
Цуканов
21
Бутырин
70
Кабутов
17
Старков
53
Руа Флорес
14
Алборов
28
Москера Мендоза
31
Ткачук
9
Бажев
50
Татарчук
25
Балов
25
Балов
50
Татарчук
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
8
Сирадзе
10
Буйтраго
10
Буйтраго
8
Сирадзе
88
Болов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
88
Болов
70
Кабутов
7
Шевченко
7
Шевченко
70
Кабутов
28
Москера Мендоза
9
Курачинов
9
Курачинов
28
Москера Мендоза
31
Ткачук
20
Кобенко
20
Кобенко
31
Ткачук
9
Бажев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
9
Бажев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Салют
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
88
Степан Сикач
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Салют
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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