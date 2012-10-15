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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Ротор
Салют - Ротор: обзор матча 15 октября 2012
Салют
15.10.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
59'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Ротор
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Алборов
90'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Д. Ткачук
84'
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Бажев
82'
Замена
С. Кушов
️️️️
А. Хаеро Москера Мендоза
81'
78'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Ставпец
71'
Желтая карточка
А. Васянович
67'
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Пугин
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
59'
43'
Желтая карточка
А. Малыгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Салют
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
4-3-2-1
55
Криворучко
15
Калешин
24
Мирошниченко
39
Цуканов
25
Жирный
7
Шевченко
14
Алборов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
28
Москера Мендоза
9
Бажев
4-4-1-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
55
Гузь
6
Малыгин
3
Олеников
19
Тодорович
23
Ваганов
7
Зинин
17
Пугин
16
Ставпец
8
Кармазиненко
31
Ткачук
70
Кабутов
70
Кабутов
31
Ткачук
14
Алборов
9
Яковлев
9
Яковлев
14
Алборов
28
Москера Мендоза
5
Кушов
5
Кушов
28
Москера Мендоза
9
Бажев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
9
Бажев
16
Ставпец
30
Арлашин
30
Арлашин
16
Ставпец
17
Пугин
10
Рылов
10
Рылов
17
Пугин
Остались в запасе
Салют
Ротор
9
Азамат Курачинов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
77
Девико Хинчагов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
9
Азамат Курачинов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
Остались в запасе
77
Девико Хинчагов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Салют - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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