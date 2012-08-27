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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Енисей
Салют - Енисей: обзор матча 27 августа 2012
Салют
27.08.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
14'
А. Бажев
60'
А. Бажев
6'
В. Чадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Енисей
90'
Желтая карточка
О. Лайзанс
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Кобенко
90'
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Бажев
81'
74'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
В. Чадов
69'
Желтая карточка
О. Кожанов
67'
Желтая карточка
П. Рожков
64'
Желтая карточка
А. Никитин
63'
Замена
П. Рожков
️️️️
Ю. Роденков
61'
Замена
О. Кожанов
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ! 2:1!
А. Бажев
Пас отдал
Д. Кабутов
60'
57'
Замена
А. Базанов
️️️️
В. Чуперка
45'
+1
Желтая карточка
Т. Маргасов
Желтая карточка
С. Кушов
45'
Желтая карточка
М. Яковлев
39'
Замена
С. Кушов
️️️️
М. Алборов
37'
34'
Желтая карточка
В. Чадов
20'
Желтая карточка
С. Лебамба
ГОЛ! 1:1!
А. Бажев
14'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Чадов
Пас отдал
Ю. Роденков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЛП
14
Олег Лайзанс
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Салют
22
Илья Лантратов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Александр Марков
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-4-1-1
55
Криворучко
15
Калешин
17
Старков
21
Бутырин
70
Кабутов
20
Кобенко
9
Яковлев
14
Алборов
7
Шевченко
28
Москера Мендоза
9
Бажев
4-1-2-3
79
Плотников
27
Лебамба
5
Абдулфаттах
4
Никитин
34
Маргасов
14
Лайзанс
92
Чуперка
2
Сурнев
27
Алексеев
15
Чадов
93
Роденков
9
Бажев
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Бажев
14
Алборов
5
Кушов
5
Кушов
14
Алборов
20
Кобенко
10
Бурмистров
10
Бурмистров
20
Кобенко
93
Роденков
27
Рожков
27
Рожков
93
Роденков
15
Чадов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
15
Чадов
92
Чуперка
11
Базанов
11
Базанов
92
Чуперка
2
Сурнев
20
Кожанов
20
Кожанов
2
Сурнев
Остались в запасе
Салют
Енисей
22
Денис Дегтев
ЦФ
25
Александр Марков
ЦП
22
Илья Лантратов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
22
Денис Дегтев
ЦФ
25
Александр Марков
ЦП
22
Илья Лантратов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Салют - Енисей
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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