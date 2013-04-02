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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Металлург-Кузбасс
Салют - Новокузнецк: обзор матча 02 апреля 2013
Салют
02.04.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Новокузнецк
90+2'
М. Ахметович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Новокузнецк
ГОЛ! 1:0!
М. Ахметович
90'
+2
Замена
С. Бутырин
️️️️
С. Цуканов
85'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
А. Кобенко
76'
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Яркин
62'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
М. Шевченко
62'
28'
Желтая карточка
Д. Вукобратович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
15
Владислав Скрыпников
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Криворучко
15
Калешин
39
Цуканов
24
Мирошниченко
25
Жирный
8
Афонин
20
Кобенко
7
Бекетов
7
Шевченко
31
Ткачук
22
Яркин
4-3-3
1
Саутин
31
Зотов
2
Недорезов
5
Эдиев
5
Самойлов
9
Авсюк
14
Коршунов
7
Клименко
4
Вукобратович
32
Козлов
55
Шишелов
20
Кобенко
22
Дегтев
22
Дегтев
20
Кобенко
39
Цуканов
21
Бутырин
21
Бутырин
39
Цуканов
7
Шевченко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
7
Шевченко
22
Яркин
90
Ахметович
90
Ахметович
22
Яркин
Остались в запасе
Салют
Новокузнецк
15
Владислав Скрыпников
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
Остались в запасе
15
Владислав Скрыпников
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
Остались в запасе
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Салют - Новокузнецк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Салют
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