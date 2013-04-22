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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Салют
Торпедо - Салют: обзор матча 22 апреля 2013
Торпедо
22.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 1
Завершен
Салют
61'
В. Афонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Салют
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Л. Тесак
88'
85'
Красная карточка
С. Цуканов
83'
Замена
А. Кобенко
️️️️
А. Хаеро Москера Мендоза
Замена
А. Цыбиков
️️️️
В. Татарчук
79'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Д. Войнов
77'
67'
Желтая карточка
Е. Калешин
61'
ГОЛ! 0:1!
В. Афонин
46'
Замена
М. Ахметович
️️️️
М. Шевченко
Замена
Д. Скепский
️️️️
Д. Большаков
46'
45'
Вторая желтая
С. Бутырин
Желтая карточка
В. Стеклов
44'
40'
Желтая карточка
С. Бутырин
Желтая карточка
Д. Большаков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
29
Тадас Лабукас
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Салют
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
5
Сергей Кушов
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
9
Большаков
15
Князев
99
Новосельцев
8
Тесак
27
Молодцов
20
Стеклов
21
Войнов
50
Татарчук
13
Обухов
29
Лабукас
4-1-3-2
55
Криворучко
25
Жирный
21
Бутырин
39
Цуканов
15
Калешин
8
Афонин
7
Шевченко
9
Яковлев
7
Бекетов
28
Москера Мендоза
31
Ткачук
8
Тесак
13
Замалиев
13
Замалиев
8
Тесак
9
Большаков
10
Скепский
10
Скепский
9
Большаков
50
Татарчук
14
Цыбиков
14
Цыбиков
50
Татарчук
21
Войнов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
21
Войнов
28
Москера Мендоза
20
Кобенко
20
Кобенко
28
Москера Мендоза
7
Шевченко
90
Ахметович
90
Ахметович
7
Шевченко
Остались в запасе
Торпедо
Салют
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
Главный тренер
Борис Игнатьев
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
5
Сергей Кушов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
5
Сергей Кушов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Торпедо - Салют
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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