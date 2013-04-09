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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Салют
СКА-Хабаровск - Салют: обзор матча 09 апреля 2013
СКА-Хабаровск
09.04.2013, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 3
Завершен
Салют
55'
Е. Калешин (П)
61'
М. Ахметович
90+1'
А. Хаеро Москера Мендоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Салют
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Хаеро Москера Мендоза
90'
Замена
С. Кушов
️️️️
Е. Калешин
87'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
М. Ахметович
83'
Замена
А. Кобенко
️️️️
Д. Ткачук
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Воронкин
82'
66'
Желтая карточка
С. Цуканов
65'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
М. Шевченко
Замена
В. Кренделев
️️️️
Г. Ходжава
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
М. Ахметович
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Калешин
Замена
А. Агапов
️️️️
Ш. Григалашвили
54'
Красная карточка
А. Солосин
49'
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Ерохин
46'
Желтая карточка
Г. Ходжава
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
3
Михаил Соловей
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
93
Евгений Смородин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
22
Александр Яркин
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Солосин
3
Салуквадзе
88
Наваловский
7
Зураев
3
Соловей
3
Воронкин
28
Ходжава
10
Григалашвили
21
Ерохин
20
Марцваладзе
48
Луценко
4-1-3-1-1
55
Криворучко
25
Жирный
39
Цуканов
21
Бутырин
15
Калешин
8
Афонин
7
Шевченко
9
Яковлев
7
Бекетов
31
Ткачук
90
Ахметович
10
Григалашвили
16
Агапов
16
Агапов
10
Григалашвили
28
Ходжава
2
Кренделев
2
Кренделев
28
Ходжава
3
Воронкин
30
Трусевич
30
Трусевич
3
Воронкин
21
Ерохин
27
Мурнин
27
Мурнин
21
Ерохин
90
Ахметович
22
Дегтев
22
Дегтев
90
Ахметович
31
Ткачук
20
Кобенко
20
Кобенко
31
Ткачук
15
Калешин
5
Кушов
5
Кушов
15
Калешин
7
Шевченко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
7
Шевченко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Салют
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
22
Александр Яркин
ЦФ
93
Евгений Смородин
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Александр Яркин
ЦФ
93
Евгений Смородин
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Главный тренер
Георгий Дараселия
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Салют
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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