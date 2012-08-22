Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Салют
Урал - Салют: обзор матча 22 августа 2012
Урал
22.08.2012, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 0
Завершен
Салют
24'
К. Берхамов (П)
64'
Ч. Лунгу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Салют
87'
Желтая карточка
А. Хаеро Москера Мендоза
Замена
А. Бочков
️️️️
К. Берхамов
85'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ч. Лунгу
80'
69'
Замена
А. Курачинов
️️️️
М. Алборов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Лунгу
64'
Желтая карточка
А. Щаницин
61'
56'
Вторая желтая
И. Жирный
49'
Желтая карточка
С. Бутырин
Замена
М. Вьештица
️️️️
А. Ревякин
33'
26'
Желтая карточка
И. Жирный
26'
Желтая карточка
А. Криворучко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Берхамов
24'
20'
Замена
А. Криворучко
️️️️
С. Цуканов
19'
Красная карточка
С. Сикач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Павел Гусев
Салют
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
70
Александр Котляров
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
45
Денис Матюгин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Александр Марков
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
3-2-3-2
22
Кот
15
Новиков
58
Ойеволе
25
Ревякин
4
Дранников
70
Сафрониди
30
Асеведо
7
Берхамов
10
Лунгу
13
Щаницин
44
Кухарчук
3-2-2-1-1
88
Сикач
17
Старков
21
Бутырин
39
Цуканов
25
Жирный
15
Калешин
14
Алборов
9
Яковлев
28
Москера Мендоза
9
Бажев
25
Ревякин
16
Вьештица
16
Вьештица
25
Ревякин
7
Берхамов
25
Бочков
25
Бочков
7
Берхамов
10
Лунгу
2
Гогниев
2
Гогниев
10
Лунгу
14
Алборов
9
Курачинов
9
Курачинов
14
Алборов
39
Цуканов
55
Криворучко
55
Криворучко
39
Цуканов
Остались в запасе
Урал
Салют
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
22
Денис Дегтев
ЦФ
25
Александр Марков
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
20
Андрей Кобенко
ЛП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Остались в запасе
22
Денис Дегтев
ЦФ
25
Александр Марков
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
20
Андрей Кобенко
ЛП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Салют
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Салют
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Шумбрат» – «Салют»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+