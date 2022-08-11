Иван Сантини - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Сантини
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Сантини
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|89' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|82' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|80' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|11.08.2022
|74' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|84'