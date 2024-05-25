Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Сантини - статистика

Завершил карьеру
21 мая 1989 (37), Задар
#18 | Нападающий
190 см
Хорватия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
20
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
25.05.2024
Цюрих
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 1
20.05.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Цюрих
2 : 1
15.05.2024
Серветт
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 3
12.05.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
13.04.2024
Цюрих
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
0 : 0
03.04.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Базель
2 : 2
30.03.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
2 : 2
17.03.2024
Стад Лозанна Уши
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
3 : 2
09.03.2024
Цюрих
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Цюрих
1 : 0
03.03.2024
Янг Бойз
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лугано
2 : 0
25.02.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
0 : 1
18.02.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Ивердон
2 : 0
04.02.2024
Цюрих
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
2 : 2
31.01.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.01.2024
Цюрих
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Цюрих
0 : 0
21.01.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
1 : 1
10.12.2023
Люцерн
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
0 : 2
04.11.2023
Серветт
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 1
28.10.2023
Стад Лозанна Уши
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
0 : 0
21.10.2023
Цюрих
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
3 : 2
07.10.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
1 : 4
01.10.2023
Цюрих
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
2 : 1
26.09.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
23.09.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Базель
2 : 2
03.09.2023
Цюрих
88' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Цюрих
1 : 1
26.08.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
12.08.2023
Цюрих
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Цюрих
3 : 0
05.08.2023
Лугано
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
2 : 2
29.07.2023
Цюрих
Был в запасе
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+