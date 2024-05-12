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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Цюрих
Винтертур - Цюрих: обзор матча 12 мая 2024
Винтертур
12.05.2024, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, группа A, 2 тур
1 : 3
Завершен
Цюрих
16'
R. Arnold
21'
А. Око-Флекс
25'
Н. Катич
73'
А. Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Винтертур - Цюрих
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Желтая карточка
А. Гантенбайн
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Данте
Желтая карточка
R. Arnold
90'
+1
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
С. Сидлер
78'
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Данте
Пас отдал
Д. Барни
73'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Маркезано
70'
Замена
C. Tsawa
️️️️
М. Хорншух
Замена
А. Туркес
️️️️
A. Baroan
70'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
70'
64'
Замена
Д. Барни
️️️️
А. Око-Флекс
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Б. Фофана
46'
41'
Желтая карточка
Д. Окита
Желтая карточка
С. Лтайеф
30'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
26'
25'
ГОЛ! 1:2!
Н. Катич
Пас отдал
М. Хорншух
24'
Желтая карточка
А. Маркезано
Желтая карточка
A. Baroan
22'
21'
ГОЛ! 1:1!
А. Око-Флекс
Пас отдал
М. Хорншух
ГОЛ! 1:0!
R. Arnold
Пас отдал
С. Сидлер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
22
Адриан Дюррер
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Алдин Туркес
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
38
Miguel Reichmuth
ЦП
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Келлер
17
Гантенбайн
23
24
Сидлер
22
Дюррер
16
4
Стильхарт
10
Фофана
16
Шнайдер
47
Лтайеф
17
3-3-1-3
25
Брехнер
25
Катич
31
Криезиу
16
Хорншух
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Данте
19
Маркезано
14
Окита
7
Красники
11
Око-Флекс
24
Сидлер
7
Дзуффи
7
Дзуффи
24
Сидлер
10
Фофана
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
10
Фофана
17
9
Туркес
9
Туркес
17
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
19
Маркезано
5
Дапрела
5
Дапрела
19
Маркезано
16
Хорншух
16
16
16
Хорншух
11
Око-Флекс
18
Барни
18
Барни
11
Око-Флекс
Остались в запасе
Винтертур
Цюрих
21
Markus Kuster
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
1
Живко Костадинович
ВР
38
Miguel Reichmuth
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
38
Miguel Reichmuth
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Винтертур - Цюрих
5
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
461
328
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Новости команд
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Винтертур
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Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
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2025.05.23 16:24
1
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