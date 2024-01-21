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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 21 января 2024
Цюрих
21.01.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Базель
Замена
Н. Райхмут
️️️️
Д. Окита
79'
Замена
C. Ligue
️️️️
Д. Барни
78'
Желтая карточка
Д. Окита
74'
68'
Замена
J. Gauto
️️️️
Б. Кололли
Замена
Р. Консейсау
️️️️
А. Маркезано
59'
Желтая карточка
Б. Красники
56'
Желтая карточка
Л. Камбери
36'
20'
Желтая карточка
Д. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
38
Miguel Reichmuth
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Брехнер
2
Камбери
5
Дапрела
25
Катич
18
Мэттью
19
Маркезано
28
Бораниясевич
18
Барни
7
Красники
14
Окита
3
Герреро
3-1-3-1-2
1
Хитц
37
Баришич
7
Авдуллаху
3
Вуйоз
12
Вейга
20
Фрай
31
Шмид
10
Кололли
30
Каде
99
Йованович
11
Барри
19
Маркезано
27
Консейсау
27
Консейсау
19
Маркезано
14
Окита
70
Райхмут
70
Райхмут
14
Окита
18
Барни
20
20
18
Барни
10
Кололли
33
33
10
Кололли
Остались в запасе
Цюрих
Базель
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
38
Miguel Reichmuth
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Romeo Beney
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
38
Miguel Reichmuth
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Romeo Beney
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Цюрих - Базель
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
15
Офсайды
5
2
Количество передач
358
375
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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