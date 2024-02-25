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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Цюрих
Лугано - Цюрих: обзор матча 25 февраля 2024
Лугано
25.02.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Цюрих
25'
Ш. Влади (П)
68'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Цюрих
90'
+3
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Р. Консейсау
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
84'
Замена
А. Эль-Вафи
️️️️
Х. Маю
83'
Желтая карточка
Х. Маю
82'
72'
Замена
Д. Барни
️️️️
C. Ligue
ГОЛ! 2:0!
Ж. Целар
Пас отдал
Я. Чиминьяни
68'
64'
Замена
Н. Бораниясевич
️️️️
Н. Райхмут
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
61'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Боттани
61'
46'
Замена
Д. Окита
️️️️
А. Око-Флекс
33'
Желтая карточка
Р. Консейсау
29'
Желтая карточка
C. Tsawa
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Влади
25'
24'
Желтая карточка
М. Криезиу
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
19'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
У. Бизлими
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
28
Роман Мачек
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
20
Calixte Ligue
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-2-3-2
1
Сайпи
17
Маи
29
Бельхадж Махмуд
21
Хайдари
16
Валенсуэла
4
Эспиноса
28
Мачек
25
Бизлими
14
Маю
10
Боттани
19
Влади
4-1-2-1-2
25
Брехнер
27
Консейсау
31
Криезиу
2
Камбери
44
Данте
18
Мэттью
19
Маркезано
16
11
Око-Флекс
70
Райхмут
20
14
Маю
22
Эль-Вафи
22
Эль-Вафи
14
Маю
29
Бельхадж Махмуд
24
Нкама
24
Нкама
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
14
Саббатини
14
Саббатини
25
Бизлими
10
Боттани
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
10
Боттани
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
70
Райхмут
28
Бораниясевич
28
Бораниясевич
70
Райхмут
27
Консейсау
27
Рохнер
27
Рохнер
27
Консейсау
20
18
Барни
18
Барни
20
11
Око-Флекс
14
Окита
14
Окита
11
Око-Флекс
Остались в запасе
Лугано
Цюрих
13
Serif Berbic
ВР
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Лугано - Цюрих
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
17
Офсайды
0
1
Количество передач
365
472
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Посещаемость:
4151 из 4900 зрителей (84%)
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