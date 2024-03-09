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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Цюрих
Ивердон - Цюрих: обзор матча 09 марта 2024
Ивердон
09.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Цюрих
9'
А. Махиус
35'
К. Оморуйи
86'
Б. Кеспедес
17'
И. Мэттью
78'
Б. Красники
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Цюрих
Желтая карточка
К. Оморуйи
90'
+3
90'
Замена
Д. Барни
️️️️
Л. Камбери
89'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Ш. Конде
ГОЛ! 3:2!
Б. Кеспедес
Пас отдал
К. Оморуйи
86'
78'
ГОЛ! 2:2!
Б. Красники
Пас отдал
Ш. Конде
Замена
В. Видакович
️️️️
L.
75'
67'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Д. Окита
67'
Замена
И. Сантини
️️️️
А. Маркезано
Желтая карточка
N. Gunnarsson
42'
ГОЛ! 2:1!
К. Оморуйи
35'
Желтая карточка
L.
31'
27'
Пенальти не реализован!
Д. Окита
17'
ГОЛ! 1:1!
И. Мэттью
Пас отдал
Б. Красники
ГОЛ! 1:0!
А. Махиус
Пас отдал
Б. Кеспедес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
(К)
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Аймен Махиус
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
2-3-1-4
13
Бернардони
4
Маркеш
13
Тижани
17
Азеведо
10
Кеспедес
4
Корнесс
11
Аке
18
Махиус
23
28
9
Оморуйи
3-3-2-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
31
Криезиу
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Данте
44
Конде
19
Маркезано
14
Окита
7
Красники
28
44
Видакович
44
Видакович
28
44
Конде
27
Рохнер
27
Рохнер
44
Конде
2
Камбери
18
Барни
18
Барни
2
Камбери
14
Окита
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
14
Окита
19
Маркезано
18
Сантини
18
Сантини
19
Маркезано
Остались в запасе
Ивердон
Цюрих
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Ивердон - Цюрих
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
8
Офсайды
4
2
Количество передач
238
417
Сейвы
6
2
Точность передач %
52
76
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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