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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 21 октября 2023
Янг Бойз
21.10.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Цюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Цюрих
90'
Замена
И. Сантини
️️️️
И. Мэттью
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ш. Ниасс
87'
83'
Желтая карточка
Р. Консейсау
79'
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
78'
Замена
А. Герреро
️️️️
Н. Бораниясевич
70'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Д. Окита
70'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Барни
Замена
Э. Колли
️️️️
Ж. Монтейру
68'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
4-3-3
1
Расьоппи
25
Гарсия
23
Бенито
5
Камара
27
Блум
19
Ниасс
30
Лаупер
23
Угринич
17
Нсаме
99
Монтейру
12
Элиа
4-1-3-2
25
Брехнер
27
Консейсау
25
Катич
5
Дапрела
2
Камбери
18
Мэттью
28
Бораниясевич
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
18
Барни
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
19
Ниасс
35
Ганвула
35
Ганвула
19
Ниасс
17
Нсаме
26
Иттен
26
Иттен
17
Нсаме
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
18
Барни
27
Рохнер
27
Рохнер
18
Барни
28
Бораниясевич
3
Герреро
3
Герреро
28
Бораниясевич
14
Окита
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
14
Окита
18
Мэттью
18
Сантини
18
Сантини
18
Мэттью
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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