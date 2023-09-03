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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 03 сентября 2023
Базель
03.09.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Цюрих
74'
Р. Вейга
90+6'
Г. Сигуа
45'
А. Баришич (АГ)
48'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Цюрих
Желтая карточка
Ф. ван Бремен
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
А. Герреро
ГОЛ! 2:2!
Г. Сигуа
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
И. Сантини
88'
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Окита
Замена
Д. Дубасен
️️️️
М. Дрегер
81'
Замена
М. Ланг
️️️️
Ю. Демир
81'
Желтая карточка
Г. Сигуа
78'
ГОЛ! 1:2!
Р. Вейга
74'
71'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Барни
71'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
А. Маркезано
59'
Замена
S. Wallner
️️️️
Ф. Дапрела
Замена
Т. Джака
️️️️
Ф. Фрай
59'
Замена
J. Gauto
️️️️
М. Малоне
59'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Окита
Пас отдал
А. Маркезано
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Баришич
43'
Желтая карточка
Д. Барни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-1-2-4
1
Хитц
37
Баришич
4
ван Бремен
37
Дрегер
12
Вейга
31
Шмид
20
Фрай
11
Барри
99
Йованович
22
Демир
11
Малоне
3-1-3-3
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Дапрела
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
14
Окита
18
Барни
3
Герреро
22
Демир
5
Ланг
5
Ланг
22
Демир
37
Дрегер
21
Дубасен
21
Дубасен
37
Дрегер
20
Фрай
34
Джака
34
Джака
20
Фрай
11
Малоне
33
33
11
Малоне
19
Маркезано
27
Консейсау
27
Консейсау
19
Маркезано
18
Барни
27
Рохнер
27
Рохнер
18
Барни
14
Окита
18
Сантини
18
Сантини
14
Окита
5
Дапрела
4
4
5
Дапрела
Остались в запасе
Базель
Цюрих
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Базель - Цюрих
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
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