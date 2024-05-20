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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 20 мая 2024
Цюрих
20.05.2024, понедельник, 19:00
Швейцария. Суперлига, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
12'
Л. Камбери
55'
Д. Окита
88'
Я. Чиминьяни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Лугано
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Красники
90'
+3
88'
ГОЛ! 2:1!
Я. Чиминьяни
Пас отдал
Ж. Целар
84'
Замена
Ш. Влади
️️️️
У. Бизлими
Замена
C. Tsawa
️️️️
И. Мэттью
81'
Замена
Н. Бораниясевич
️️️️
А. Данте
81'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Маркезано
81'
67'
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Боттани
67'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
Л. Лукас Маи
Желтая карточка
М. Криезиу
62'
61'
Замена
Х. Маю
️️️️
Д. Эспиноса
60'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
ГОЛ! 2:0!
Д. Окита
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Камбери
Пас отдал
Д. Окита
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
4-1-2-3
25
Брехнер
44
Данте
25
Катич
31
Криезиу
2
Камбери
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
18
Барни
7
Красники
14
Окита
3-2-2-1-2
1
Сайпи
17
Маи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
4
Эспиноса
16
Валенсуэла
8
Гргич
25
Бизлими
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
7
Красники
16
Хорншух
16
Хорншух
7
Красники
19
Маркезано
5
Дапрела
5
Дапрела
19
Маркезано
18
Мэттью
16
16
18
Мэттью
44
Данте
28
Бораниясевич
28
Бораниясевич
44
Данте
17
Маи
14
Саббатини
14
Саббатини
17
Маи
4
Эспиноса
14
Маю
14
Маю
4
Эспиноса
29
Бельхадж Махмуд
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
29
Бельхадж Махмуд
10
Боттани
31
Алиседа
31
Алиседа
10
Боттани
25
Бизлими
19
Влади
19
Влади
25
Бизлими
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
1
Живко Костадинович
ВР
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Цюрих - Лугано
1
Всего ударов по воротам
10
30
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
12
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
360
531
Сейвы
6
5
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
2
13
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
2
14
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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