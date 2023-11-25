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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 25 ноября 2023
Цюрих
25.11.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Янг Бойз
6'
Д. Окита
28'
Н. Катич
90+10'
Б. Красники
32'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Янг Бойз
Желтая карточка
Б. Красники
90'
+11
ГОЛ! 3:1!
Б. Красники
Пас отдал
И. Мэттью
90'
+10
Замена
И. Сантини
️️️️
Р. Консейсау
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Л. Бенито
Желтая карточка
И. Мэттью
90'
88'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ж. Нсаме
88'
Замена
Н. Перссон
️️️️
У. Гарсия
Замена
Б. Красники
️️️️
Д. Барни
83'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Д. Окита
82'
Замена
М. Хорншух
️️️️
S. Wallner
77'
77'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
69'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Э. Колли
69'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Д. Малес
50'
Желтая карточка
У. Гарсия
32'
ГОЛ! 2:1!
М. Элиа
ГОЛ! 2:0!
Н. Катич
Пас отдал
А. Герреро
28'
Желтая карточка
А. Герреро
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Окита
Пас отдал
Ш. Конде
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Конде
28
Бораниясевич
18
Барни
3
Герреро
14
Окита
4
4-2-1-3
1
Расьоппи
27
Блум
23
Бенито
5
Камара
25
Гарсия
23
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
19
Малес
17
Нсаме
12
Элиа
4
16
Хорншух
16
Хорншух
4
14
Окита
19
Маркезано
19
Маркезано
14
Окита
18
Барни
7
Красники
7
Красники
18
Барни
27
Консейсау
18
Сантини
18
Сантини
27
Консейсау
25
Гарсия
16
Перссон
16
Перссон
25
Гарсия
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
17
Нсаме
77
Ррудхани
77
Ррудхани
17
Нсаме
19
Малес
35
Ганвула
35
Ганвула
19
Малес
19
Колли
99
Монтейру
99
Монтейру
19
Колли
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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