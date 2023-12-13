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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Цюрих
Винтертур - Цюрих: обзор матча 13 декабря 2023
Винтертур
13.12.2023, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Цюрих
23'
Б. Стильхарт
90+3'
Н. Буркарт
45'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Цюрих
ГОЛ! 2:1!
Н. Буркарт
90'
+3
Замена
Т. Корбас
️️️️
Б. Стильхарт
89'
Желтая карточка
Н. Буркарт
85'
83'
Замена
Н. Райхмут
️️️️
Н. Бораниясевич
74'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
74'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
И. Мэттью
Желтая карточка
Б. Стильхарт
71'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Балле
68'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Р. Шнайдер
68'
61'
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Барни
Желтая карточка
С. Балле
57'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
С. Лтайеф
55'
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Маркезано
31'
Желтая карточка
Н. Катич
ГОЛ! 1:0!
Б. Стильхарт
Пас отдал
С. Лтайеф
23'
21'
Желтая карточка
Л. Камбери
19'
Желтая карточка
И. Мэттью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Самуэль Балле
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Роман Буэсс
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
3-3-3-1
1
Келлер
33
Шаттин
21
24
Сидлер
16
4
Стильхарт
7
Дзуффи
47
Лтайеф
16
Шнайдер
10
Балле
9
Туркес
2-1-3-3-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
18
Мэттью
28
Бораниясевич
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
3
Герреро
18
Барни
4
47
Лтайеф
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
47
Лтайеф
4
Стильхарт
14
Корбас
14
Корбас
4
Стильхарт
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
10
Балле
99
Буркарт
99
Буркарт
10
Балле
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
18
Мэттью
27
Рохнер
27
Рохнер
18
Мэттью
18
Барни
18
Сантини
18
Сантини
18
Барни
28
Бораниясевич
70
Райхмут
70
Райхмут
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Винтертур
Цюрих
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Винтертур - Цюрих
3
3
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Количество передач
142
226
Сейвы
3
0
Точность передач %
65
77
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Новости команд
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Винтертур
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Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
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1
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