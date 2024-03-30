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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 30 марта 2024
Базель
30.03.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Цюрих
39'
А. Каде
6'
Л. Камбери
54'
Ш. Конде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Цюрих
87'
Желтая карточка
Ф. Рохнер
81'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ш. Конде
75'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
К. Рюгг
74'
73'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
Желтая карточка
Ф. Фрай
70'
54'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Конде
ГОЛ! 1:1!
А. Каде
39'
Замена
Ф. ван Бремен
️️️️
Р. Вейга
19'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Камбери
Пас отдал
Д. Окита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Хитц
7
Авдуллаху
27
Рюгг
12
Вейга
10
Кололли
31
Шмид
34
Джака
20
Фрай
30
Каде
8
Какури
11
Барри
4-1-3-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
31
Криезиу
44
Данте
18
Мэттью
28
Бораниясевич
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
7
Красники
12
Вейга
4
ван Бремен
4
ван Бремен
12
Вейга
27
Рюгг
3
Вуйоз
3
Вуйоз
27
Рюгг
44
Конде
16
Хорншух
16
Хорншух
44
Конде
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Базель
Цюрих
13
Мирко Сальви
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Базель - Цюрих
1
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
8
14
Офсайды
3
2
Количество передач
351
426
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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