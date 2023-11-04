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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 04 ноября 2023
Цюрих
04.11.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Серветт
4'
К. Бедья
62'
С. Руй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Серветт
Желтая карточка
Л. Камбери
90'
+5
90'
Желтая карточка
К. Бедья
89'
Красная карточка
М. Стеванович
87'
Желтая карточка
Й. Северен
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ш. Конде
86'
82'
Желтая карточка
Д. Дулин
79'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
К. Цунемото
Замена
И. Сантини
️️️️
А. Маркезано
76'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
76'
75'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
75'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
Замена
А. Герреро
️️️️
Б. Красники
67'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Н. Бораниясевич
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
С. Руй
Пас отдал
Т. Конья
61'
Замена
Б. Болла
️️️️
Д. Кутеса
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Бедья
Пас отдал
Д. Кутеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Брехнер
31
Криезиу
2
Камбери
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
28
Бораниясевич
7
Красники
14
Окита
4
4-1-3-1-1
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
7
Кутеса
9
Бедья
44
Конде
16
Хорншух
16
Хорншух
44
Конде
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
3
Герреро
7
Красники
28
Бораниясевич
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
28
Бораниясевич
19
Маркезано
18
Сантини
18
Сантини
19
Маркезано
6
Цунемото
3
Вуйоз
3
Вуйоз
6
Цунемото
7
Кутеса
77
Болла
77
Болла
7
Кутеса
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
32
Жереми Фрик
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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